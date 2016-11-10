Главой полиции Одесской области стал Дмитрий Головин

Ранее он возглавлял департамент уголовного розыска.
Начальником главного управления полиции Одесской области стал генерал полиции Дмитрий Головин.
Ранее он возглавлял департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины, сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.
"Дмитрий Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны. Я считаю, что он знает обстановку, которая сложилась в Одесской области и способен в короткий срок организовать работу всех служб", - заявил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Головин служит в органах внутренних дел с 1996 года. Он возглавлял уголовный розыск полиции Киевской области, исполнял обязанности начальника полиции Киевской области, занимал различные должности в полиции Одесской области.
Ранее в отставку подал глава полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе. Временно исполняющим обязанности главы Главного управления Национальной полиции был назначен майор Вадим Могила.ZN.UA