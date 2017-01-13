Главой Одесского территориального управления НАБУ стал Дмитрий Руденко

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Соответствующее решение было принято в бюро 12 января.

в НАБУ определились с кандидатом на пост директора одесского управления НАБУ НАБУ

Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) избран Дмитрий Руденко.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующее решение было принято Конкурсной комиссией бюро 12 января.

Отмечается, что до избрания на должность в НАБУ, Руденко возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела ГУ НП в Винницкой области. Ранее он также работал на должностях следователя и возглавлял разные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области.

Имеет три высших образования: два юридических, и еще одно – по специальности "Учет и аудит".

Конкурс на должность главы Одесского теруправления НАБУ начался 1 ноября 2016 года. Участие в нем принимали 47 кандидатов. До этапа собеседования по итогам тестирования дошли 29 человек.

Полномочия Одесского управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Ранее директор НАБУ Александр Сытник сообщал, что общая сумма ущерба по делам, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, составляет 82 млрд грн.