Главой Национального союза журналистов стал Томиленко

Ранее он был первым секретарем НСЖУ.

Томиленко стал главой НСЖУ

Национальный союз журналистов (НСЖУ) на 14-м съезде в Киеве избрал председателем своего первого секретаря Сергея Томиленко.

За кандидатуру Сергея Томиленко отдали во втором туре свои голоса 131 из 258 делегатов съезда, за сотрудника главного департамента информационной политики Администрации Президента Александра Бухтатого - 98 делегатов.

Всего на эту должность было выдвинуто 6 кандидатов: Валерий Бебик, Александр Бухтатый, Виктор Чамара, Сергей Томиленко, Сергей Омельчук и Глеб Головченко.

Представляя свою программу, Томиленко заявил, что продолжит поступательное развитие и омоложение крупнейшей журналистской организации страны.

Сергей Томиленко исполнял обязанности председателя НСЖУ после того, как избранный на съезде 24 апреля 2012 года Олег Наливайко 17 марта 2014 года стал председателем Госкомтелерадио.

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Как сообщалось, Национальный союз журналистов Украины осудил создание нового регулирующего органа - Министерства информационной политики.