Главой Херсонского областного совета стал Владислав Мангер

За кандидатуру Мангера проголосовали все фракции облсовета, кроме БПП.

Депутат от "Батькивщины" Владислав Мангер возглавил Херсонский облсовет khersonline.net

Депутатский корпусизбрал его новым председателем депутата от ВО "Батькивщина" Владислава Мангера.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на народного депутата от "Батькивщины", председателя Херсонской областной парторганизации Юрия Одарченко, за соответствующее решение в в ходе сессии 27 сентября проголосовали все фракции облсовета, кроме БПП.

Отмечается, что в своей программе новоизбранный глава облсовета затронул проблему развития в области мелиорации и добровольного объединения территориальных громад.

По информации СМИ, 46-летний Владислав Мангер ранее безуспешно баллотировался в народные депутаты Украины и в мэры Херсона, а также был помощником экс-депутата Рады от "Партии регионов" Алексея Журавко.

Свою карьеру в госструктурах он начал как начальник отдела в Государственной налоговой инспекции в АР Крым. Затем – как заместитель начальника ГНИ города Керчь, а затем –как начальник ГНИ Херсона.

Далее, занимал должность. замначальника Государственной сельскохозяйственной инспекции в Херсонской области.

Напомним, 14 сентября Председатель Херсонского областного совета Андрей Путилов решил подать в отставку.

9 сентября, часть депутатов областного совета инициировали отставку Путилова. Однако тогда депутаты не смогли утвердить повестку дня, Путилов и фракция "Блока Петра Поршенко" покинули зал заседаний. После этого часть депутатов решили без председателя совета провести заседание сессии и проголосовали за его отставку.