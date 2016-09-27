Главой Херсонского областного совета стал Владислав Мангер

За кандидатуру Мангера проголосовали все фракции облсовета, кроме БПП.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на народного депутата от "Батькивщины", председателя Херсонской областной парторганизации Юрия Одарченко, за соответствующее решение в в ходе сессии 27 сентября проголосовали все фракции облсовета, кроме БПП.
Отмечается, что в своей программе новоизбранный глава облсовета затронул проблему развития в области мелиорации и добровольного объединения территориальных громад.
По информации СМИ, 46-летний Владислав Мангер ранее безуспешно баллотировался в народные депутаты Украины и в мэры Херсона, а также был помощником экс-депутата Рады от "Партии регионов" Алексея Журавко.
Свою карьеру в госструктурах он начал как начальник отдела в Государственной налоговой инспекции в АР Крым. Затем – как заместитель начальника ГНИ города Керчь, а затем –как начальник ГНИ Херсона.
Далее, занимал должность. замначальника Государственной сельскохозяйственной инспекции в Херсонской области.
Напомним, 14 сентября Председатель Херсонского областного совета Андрей Путилов решил подать в отставку.
9 сентября, часть депутатов областного совета инициировали отставку Путилова. Однако тогда депутаты не смогли утвердить повестку дня, Путилов и фракция "Блока Петра Поршенко" покинули зал заседаний. После этого часть депутатов решили без председателя совета провести заседание сессии и проголосовали за его отставку.Интерфакс-Украина , Херсон Online ,