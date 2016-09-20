Главным требованием украинцев к власти является повышение зарплат и пенсий

Украинцы хотят повышения зарплат и пенсий даже больше, чем борьбы с коррупцией и защиты от российской агрессии.

Украинцы признались социологам в корыстолюбии Нацбанк Украины/Facebook

Главными требованиями украинцев к власти является повышение(55,8%), развитие промышленности и создание рабочих мест (48,3%), защита Украины от российской агрессии (41,3%), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

При этом 39,1% хотят видеть борьбу с коррупцией. Остальные варианты набрали значительно меньший процент ответов. Например, наказания политиков и чиновников из бывшего окружения Виктора Януковича и защиты людей от уличной преступности хотят по 6% респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 16 по 21 июня 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Центр Разумкова

Напомним, что правительство подало в Верховную Раду проект госбюджета-2017, предложив повысить минимальную пенсию и минимальную зарплату на 10%. Согласно пояснительной записке к законопроекту о госбюджете, потребительская инфляция в 2017 году должна замедлиться до 8,1%.