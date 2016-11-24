Главную новогоднюю елку Украины украсят деревянными игрушками ручной работы

3 декабря елку начнут устанавливать на Софиевской площади в Киеве.

Главную новогоднюю елку Украины установят на Софиевской площади в Киеве Сайт президента Украины

Главную новогоднюю елку Украины высотой 26 метров начнут устанавливать 3 декабря на Софиевской площади в Киеве. Привезут ее из Ивано-Франковска.

Открыть елку планируют ко Дню святого Николая, 19 декабря, сообщает "5 канал".

"Елка будет выше, чем в прошлом году. Украсят ее более трех тысяч хендмейд-игрушек в яворовском стиле. Они будут в виде ангелов или птиц. Это будет необычайно хороший фантастический и европейский праздник", - рассказала куратор проекта "Главная елка страны" Надежда Тутенко.

Игрушки на елке будут деревянными, также ее украсят тремя километрами гирлянд.

Прошлогодняя елка была высотой 25 метров.