Главную новогоднюю елку Украины украсят деревянными игрушками ручной работы

3 декабря елку начнут устанавливать на Софиевской площади в Киеве.
Открыть елку планируют ко Дню святого Николая, 19 декабря, сообщает "5 канал".
"Елка будет выше, чем в прошлом году. Украсят ее более трех тысяч хендмейд-игрушек в яворовском стиле. Они будут в виде ангелов или птиц. Это будет необычайно хороший фантастический и европейский праздник", - рассказала куратор проекта "Главная елка страны" Надежда Тутенко.
Игрушки на елке будут деревянными, также ее украсят тремя километрами гирлянд.
Прошлогодняя елка была высотой 25 метров.5 канал