Главную елку Украины отыскали в лесу на Прикарпатье

Главная елка оказалось пихтой возрастом более 80 лет, ее сегодня срубят и отправят в Киев.

Главная елка Украины оказалась пихтой Сайт президента Украины

"Главная елка" Украины уже скоро направится в Киев из Ивано-Франковской области . 26-метровое дерево имеет 7-метровый размах ветвей, ей примерно 82 года. Срубить ее планируют уже сегодня, 2 декабря, сообщает ТСН.

"Елка представляет собой породу пихта белая. У нее хвоя дольше стоит, не опадает. Кроме того, она ажурная, красивая", - рассказал главный лесничий Надвирнянского спецагролесхоза Михаил Ковач.

Для того, чтобы вывезти дерево, сквозь сплошные заросли проложили широкую дорогу для специального грузовика с платформой, и крана, который аккуратно погрузит дерево.

Ранее сообщалось, что "главную елку" страны 3 декабря начнут монтировать на Софиевской площади в Киеве.