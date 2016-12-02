Главную елку Украины отыскали в лесу на Прикарпатье

Главная елка оказалось пихтой возрастом более 80 лет, ее сегодня срубят и отправят в Киев.
"Елка представляет собой породу пихта белая. У нее хвоя дольше стоит, не опадает. Кроме того, она ажурная, красивая", - рассказал главный лесничий Надвирнянского спецагролесхоза Михаил Ковач.
Для того, чтобы вывезти дерево, сквозь сплошные заросли проложили широкую дорогу для специального грузовика с платформой, и крана, который аккуратно погрузит дерево.
Ранее сообщалось, что "главную елку" страны 3 декабря начнут монтировать на Софиевской площади в Киеве.ТСН