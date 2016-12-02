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Главную елку Украины отыскали в лесу на Прикарпатье

2 декабря в 07:20

Главная елка оказалось пихтой возрастом более 80 лет, ее сегодня срубят и отправят в Киев.

елка
Главная елка Украины оказалась пихтой
Сайт президента Украины
"Главная елка" Украины уже скоро направится в Киев из Ивано-Франковской области . 26-метровое дерево имеет 7-метровый размах ветвей, ей примерно 82 года. Срубить ее планируют уже сегодня, 2 декабря, сообщает ТСН.

"Елка представляет собой породу пихта белая. У нее хвоя дольше стоит, не опадает. Кроме того, она ажурная, красивая", - рассказал главный лесничий Надвирнянского спецагролесхоза Михаил Ковач.

Для того, чтобы вывезти дерево, сквозь сплошные заросли проложили широкую дорогу для специального грузовика с платформой, и крана, который аккуратно погрузит дерево.

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Ранее сообщалось, что "главную елку" страны 3 декабря начнут монтировать на Софиевской площади в Киеве. 

По материалам: ТСН
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