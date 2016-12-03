Главную елку страны доставили в Киев

Украшать 26-ти метровую красавицу начнут в четверг.
Новогодняя елка страны доставлена из села Вишневцы Ивано-Франковской области в Киев на Софиевскую площадь.
Общая стоимость дерева вместе с транспортировкой составила 47 тыс. гривень, сообщает "УНИАН".
Ветви елки украсят 1 тыс. яворовских игрушек, сверху вниз по спирали будут падать гирлянды, общая длина которых составит 3 километра. На елке будет установлено также 42 тыс. фонариков. Среди игрушек будут и символы 2017 года - петушки.
Всего на ней будет 15 различных видов украшений. Украшать новогоднюю ель начнут уже в четверг, 8 декабря.
После праздников хвою с карпатской елки передадут в зоопарк, а ствол распилят на дощечки и отдадут художникам.
26-метровое дерево имеет 7-метровый размах ветвей, ему примерно 82 года. Елка представляет собой породу пихта белая. Для того, чтобы вывезти дерево, сквозь сплошные заросли проложили широкую дорогу для специального грузовика с платформой.УНИАН