Главную елку страны доставили в Киев

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Украшать 26-ти метровую красавицу начнут в четверг.

Новогоднюю елку привезли в Киев

Новогодняя елка страны доставлена из села Вишневцы Ивано-Франковской области в Киев на Софиевскую площадь.

Общая стоимость дерева вместе с транспортировкой составила 47 тыс. гривень, сообщает "УНИАН".

Ветви елки украсят 1 тыс. яворовских игрушек, сверху вниз по спирали будут падать гирлянды, общая длина которых составит 3 километра. На елке будет установлено также 42 тыс. фонариков. Среди игрушек будут и символы 2017 года - петушки.

Всего на ней будет 15 различных видов украшений. Украшать новогоднюю ель начнут уже в четверг, 8 декабря.

После праздников хвою с карпатской елки передадут в зоопарк, а ствол распилят на дощечки и отдадут художникам.

26-метровое дерево имеет 7-метровый размах ветвей, ему примерно 82 года. Елка представляет собой породу пихта белая. Для того, чтобы вывезти дерево, сквозь сплошные заросли проложили широкую дорогу для специального грузовика с платформой.