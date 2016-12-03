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Главную елку страны доставили в Киев

3 декабря в 21:30

Украшать 26-ти метровую красавицу начнут в четверг. 

Елка Киев
Новогоднюю елку привезли в Киев

Новогодняя елка страны доставлена из села Вишневцы Ивано-Франковской области в Киев на Софиевскую площадь. 

Общая стоимость дерева вместе с транспортировкой составила 47 тыс. гривень, сообщает "УНИАН". 

Ветви елки украсят 1 тыс. яворовских игрушек, сверху вниз по спирали будут падать гирлянды, общая длина которых составит 3 километра. На елке будет установлено также 42 тыс. фонариков. Среди игрушек будут и символы 2017 года - петушки. 

Всего на ней будет 15 различных видов украшений. Украшать новогоднюю ель начнут уже в четверг, 8 декабря. 

После праздников хвою с карпатской елки передадут в зоопарк, а ствол распилят на дощечки и отдадут художникам.

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26-метровое дерево имеет 7-метровый размах ветвей, ему примерно 82 года. Елка представляет собой породу пихта белая. Для того, чтобы вывезти дерево, сквозь сплошные заросли проложили широкую дорогу для специального грузовика с платформой. 

По материалам: УНИАН
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Тэги елка дерево Киев зоопарк художник декабрь праздник платформа грузовик дорога украшения
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