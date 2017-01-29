Главная военная прокуратура ознакомит защиту Януковича с результатами досудебного расследования

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Материалы, собранные прокурорами в рамках дела о госизмене беглого экс-президента, адвокатам передадут в понедельник, во второй половине дня.

Завтра адвокатов Януковича ознакомят с результатами досудебного расследования по делу их подзащитного

ПрокурорРуслан Кравченко сообщил о том, что адвокатов беглого экс-президента Януковича уведомят о результатах расследования по делу о госизмене их клиента во второй половине дня во вторник, 30 января, сообщает телеканал " 112 Украина

"Завтра в 15:00 мы сообщаем стороне защиты подозреваемого Януковича, что мы заканчиваем специальное досудебное расследование по делу, и мы открываем все материалы, все доказательства, которые были собраны во время специального предварительного расследования", - отметил Кравченко.

У защиты Януковича будет минимум неделя на то, чтобы ознакомиться с материалами дела.

"Мы планируем, что защита не будет затягивать время, процесс ознакомления. Считаем, что за неделю они имеют право ознакомиться, если им нужно будет больше времени, то они будут знакомиться, сколько им нужно, в разумных сроках. Я считаю, что один том - это один день ознакомления. Всего в деле до 15 томов", - добавил прокурор.

По словам Кравченко, специальное предварительное расследование допускает передачу материалов досудебного расследования в суд, даже если сам подозреваемый ни разу не принял участия в следственных мероприятиях.

"После предоставления нам разрешения на осуществление специального предварительного расследования, мы вправе осуществлять и заканчивать досудебное расследование без участия подозреваемого и направлять обвинительный акт в суд. Если это произойдет (беглый экс-президент завтра появится в суде – ред.), он будет задержан в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда и доставлен в суд", - резюмировал представитель стороны обвинения.

Как сообщалось, 20 января Печерский суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича.

Ранее следствие получило фотокопию обращения Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.

Во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.