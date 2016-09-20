Главаря "Оплота" Жилина могли убить из-за долгов – СМИ

Киллер выстрелил главному "оплотовцу" в голову.

Евгения Жилина застрелили ресторане "Ветерок" ТАСС

В убийстве главаря террористической организации "Оплот" Евгения Жилина в подмосковном ресторане "Ветерок" участвовали два человека, пишут российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Совершивших нападение на Жилина и Козырева (Андрей Козырев – товарищ Жилина, – ред.) было двое", – сказал он и сообщил, что после нападения оба киллера скрылись с места преступления на автомобиле.

У Жилина не было шансов спастись. По словам правоохранителей, нападавший выстрелил главарю "Оплота" прямо в голову.

"Пистолет был, судя по опросам, с глушителем", – сказал источник.

Также появилась информация о том, что Евгения Жилина могли убить из-за денег, которые он занял и не вернул.

"Вероятнее всего, вопрос денег. Не отдали. Занимал много там и здесь, не бедствовал", – отметил источник.

Напомним, первое уголовное дело против лидера "Оплота" Евгения Жилина было возбуждено в Украине в феврале 2014 года. При этом в марте 2015 года стало известно, что он финансировал "ДНР" и "ЛНР" через харьковские фирмы.

Однако по информации МВД, Жилин выехал из страны еще 21 февраля 2014 года.

3 февраля 2016 года Печерский суд Киева заочно арестовал Евгения Жилина.