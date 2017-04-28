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Главари террористов арестовывают и бьют подчиненных за неповиновение — разведка

28 апреля в 12:48

Из-за низкой укомплектованности, террористы не проводят ротацию.

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Главари террористов бьют арестованных боевиков
vk.com/donetskhd
Главари 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) террористической организации "ДНР" арестовывают и бьют боевиков за неповиновение и нарушение дисциплины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В связи с низкой укомплектованностью личным составом, на передовых позициях 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК не проводится ротация личного состава, что вызывает ухудшение морально-психологического состояния и увеличение количества случаев нарушения воинской дисциплины. С целью снижения количества случаев неповиновения подчиненных командный состав полка практикует аресты нарушителей, с которыми проводятся мероприятия воспитательного влияния силовыми методами", - говорится в сообщении ГУР.

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Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

По материалам: ZN.UA
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Тэги арест боевики нарушение терроризм
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