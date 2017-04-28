Главари террористов арестовывают и бьют подчиненных за неповиновение — разведка

Из-за низкой укомплектованности, террористы не проводят ротацию.
"В связи с низкой укомплектованностью личным составом, на передовых позициях 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК не проводится ротация личного состава, что вызывает ухудшение морально-психологического состояния и увеличение количества случаев нарушения воинской дисциплины. С целью снижения количества случаев неповиновения подчиненных командный состав полка практикует аресты нарушителей, с которыми проводятся мероприятия воспитательного влияния силовыми методами", - говорится в сообщении ГУР.
Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".ZN.UA