Главари "ЛНР" отменили выплаты врачам за сверхурочную работу — разведка

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Боевики набирают медперсонал в "военные" медицинские учреждения.

Террористы "ЛНР" отменили выплаты и назбавки врачам ОРЛО nikatv.ru

Главариприняли решение отменить надбавки и выплаты медицинскому персоналу в ОРЛО за сверхурочное время работы, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Оккупационными властями на временно оккупированных территориях Луганской области принято решение отменить дополнительные денежные надбавки и выплаты медицинскому персоналу, в т.ч. за сверхурочное время работы", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке также отметили, что проводится активная работа по набору персонала гражданских лечебных учреждений в военных медицинских учреждений террористов "ЛНР".

"В частности, врачам хирургических специальностей за дежурство в военных госпиталях предлагается 12 тысяч российских рублей (около 5600 грн — ред.) за месяц", - добавили в ГУР.

Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".