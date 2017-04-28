Главари "ЛНР" отменили выплаты врачам за сверхурочную работу — разведка

Боевики набирают медперсонал в "военные" медицинские учреждения.
"Оккупационными властями на временно оккупированных территориях Луганской области принято решение отменить дополнительные денежные надбавки и выплаты медицинскому персоналу, в т.ч. за сверхурочное время работы", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке также отметили, что проводится активная работа по набору персонала гражданских лечебных учреждений в военных медицинских учреждений террористов "ЛНР".
"В частности, врачам хирургических специальностей за дежурство в военных госпиталях предлагается 12 тысяч российских рублей (около 5600 грн — ред.) за месяц", - добавили в ГУР.
Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".
ZN.UA