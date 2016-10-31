Главари "ДНР" создают угрозу возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в Донбассе - штаб АТО

Боевики не пускают ремонтные бригады для восстановления работы экологически опасных заводов.

Боевики мешают восстановить работу экологически опасных заводов Радіо Свобода

Боевики "ДНР" отказываются предоставлять гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на Авдеевском коксохимическом и Красногоровском огнеупорном заводах, что может привести к экологической катастрофе в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также не было предоставлено гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ по заявкам Фенольного завода и Бахмутского аграрного Союза.

"Восстановительные работы не проводятся из-за отсутствия подтверждения гарантий безопасности соблюдения режима прекращения огня со стороны ОРДО от российской стороны СЦКК", - говорится в сообщении.

"Задержка или невыполнение восстановительных работ на указанных объектах создают предпосылки возникновения гуманитарной и экологической катастроф, которые могут коснуться десятков, а может и сотен тысяч мирных жителей с обеих сторон линии разграничения", - подчеркнули в штабе.

В штабе АТО считают, что главари "ДНР" и российская сторона СЦКК специально не представляют гарантии безопасности ремонтным бригадам для того, чтобы создать в регионе экологическую и гуманитарную катастрофу.

Боевики за минувшие сутки 54 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. В том числе на донецком направлении зафиксировано 18 провокаций против Вооруженных сил Украины. В Зайцево враг подверг обстрелам позиции сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия, в районах Луганского и Новгородского - из вооружения БМП и пулеметов крупного калибра. По защитникам Верхнеторецкого и Троицкого обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм, а в Авдеевке и шахте Бутовка - из минометов обоих калибров.