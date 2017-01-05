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Главарь "ДНР" снова обещает захватить Киев

5 января в 22:29

По словам Захарченко, террористы готовы к переговорам с официальным Киевом "уже не один месяц".

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Захарченко в очередной раз пообещал захватить Киев
vk/zaharcgenko_official

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в случае "нападения" украинской армии на "республику", российско-террористические группировки захватят Киев.

"Ситуация для Петра Алексеевича Порошенко на самом деле критическая. И единственный способ избежать определенных проблем и в экономике, и в политической жизни Украины – это решение конфликта здесь, на территории Донбасса, на территории "Донецкой народной республики", – заявил террорист, сообщает издание "Остров"

По словам Захарченко, террористы готовы к переговорам с официальным Киевом "уже не один месяц".

Главарь террористов заявил, что в "ДНР" последние месяцы ожидают "полномасштабного наступления" Вооруженных сил Украины и если это случится, то он обещает захватить Киев.

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Ранее главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко во время концерта в оккупированном Торезе заявил, что боевики незаконных бандформирований приедут в Одессу, Николаев и Каховку, как хозяева.

По материалам: Остров
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Тэги Киев ДНР Захарченко захват терроризм
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