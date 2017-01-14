Главарь "ДНР" пообещал Савченко безопасность в случае ее визита в Донецк

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По словам Захарченко, боевики могут обеспечивать безопасность человеку и любой делегации.

Главарь "ДНР" Захарченко пообещал обеспечить безопасность Савченко, если она приедет в оккупированный Донецк vk/zaharcgenko_official

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в случае ее визита в оккупированный боевиками Донецк.

"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. С Савченко нужно встречаться здесь", - сказал он, передает российское агентство "РИА "Новости".

Напомним, что в мае 2016 года Захарченко заявил, что не желает вести с народным депутатом Украины Надеждой Савченко диалог об обмене военнопленными, а также посоветовал ей не ехать в Донбасс.