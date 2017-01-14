Главарь "ДНР" пообещал Савченко безопасность в случае ее визита в Донецк

По словам Захарченко, боевики могут обеспечивать безопасность человеку и любой делегации.
Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в случае ее визита в оккупированный боевиками Донецк.
"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. С Савченко нужно встречаться здесь", - сказал он, передает российское агентство "РИА "Новости".
Напомним, что в мае 2016 года Захарченко заявил, что не желает вести с народным депутатом Украины Надеждой Савченко диалог об обмене военнопленными, а также посоветовал ей не ехать в Донбасс.РИА Новости