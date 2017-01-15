Главарь "ДНР" пообещал глушить сигнал украинского радио

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Захарченко заявил о том, что уже дал приказ о подготовке необходимых технических средств.

"Глава ДНР" не видит угрозы в украинском радио, но все равно угрожает глушить его vk/zaharcgenko_official

Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко не считает угрозойна подконтрольные боевикам территории Донецкой области. С соответствующим заявлением сепаратист выступил на пресс-конференции в субботу, 14 января.

"Да я знаю об этой проблеме. В Часов Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету мы уже 2 года живем с вещанием украинского радио", - заявил Захарченко.

Тем не менее, "глава ДНР" приказал подготовить технические средства, которые позволят глушит сигнал "Украинского радио".

"Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить", - сообщил сепаратист.

Напомним, 2 декабря 2016 года на границе с оккупированным Крымом, в поселке Чонгар Херсонской области, начали возведение 150-метровой радиовышки, позволяющей передавать украинское вещание на аннексированный полуостров.

Летом 2016 года на горе Карачун под Славянском Донецкой области начались работы по восстановлению фундамента для телевышки, уничтоженной во время боевых действий в июне 2014 года. В декабре вышка была полностью готова к эксплуатации.