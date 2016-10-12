Глава Вышгородского района выиграл конкурс на пост председателя Киевской ОГА

В последнем этапе конкурса участвовали пять человек.

Александр Горган опередил на четыре балла жену советника Кличко Наталью Баласинович Вышгородская РГА

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы объявила о победе председателя Вышгородской райгосадминистрации Александра Горгана в коункурсе на замещение ввкантной должности главы

Горган победил с большим отрывом, получив 18,03 балла, в то время как его ближайшая соперница, председатель Васильковского районного совета и жена советника Виталия Кличко Наталья Баласинович набрала 14,02 балла, передают "Українські новини".

В финальном этапе конкурса также участвовали бывший глава Киевского областного совета шестого созыва, "ударовец" Николай Бабенко, председатель Бориспольской райадминистрации Дмитрий Воронин и глава Немишаевского поселкового совета Бородянского района Киевской области Сергей Замидра.

Кандидаты сдали тесты на знание законодательства и прошли собеседования.

Всего на участие в конкурсе подавали документы 25 человек.

Указ о назначении главы ОГА должен подписать президент Украины Петр Порошенко после согласования Кабинетом министров.

40-летний Горган возглавляет Вышгородскую райгосадминистрацию с марта 2015 года, а в 2005-2010 годах он был депутатом Вышгородского горсовета.

Как сообщалось, 9 сентября сотрудники Национальной полиции и Генеральной прокуратуры задержали на взятке в 200 тыс. гривень заместителя главы Киевской облгосадминистрации Игоря Любка. После этого правоохранители произвели 13 обысков по местам работы и проживания фигурантов, в том числе и у губернатора Киевской области Максима Мельничука, который на тот момент еще не был уволен.

В ночь на 10 сентября президент Украины Петр Порошенко уволил Мельничука, который накануне сам написал заявление об отставке.