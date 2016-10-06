"Глава парламента ЛНР" обвинил Плотницкого в чистках

Алексея Карякина подозревают в причастности к организации госпереворота в "народной республике".

Глава так называемого "парламента ЛНР" Алексей Карякин обвинил главаря "республики" Игоря Плотницкого в чистках в ОРЛО .

"Он (Плотницкий – ред.) возомнил себя царем на этой территории и осуществляет зачистку всех, кто мог бы составить ему конкуренцию", - заявил Карякин в интервью российскому изданию "Коммерсантъ".

Он также отметил, что экс-глава "правительства ЛНР" Геннадий Цыпкалов, который 23 сентября был обвинен в попытке госпереворота, арестован, а на следующий день найден в камере повешенным, на самом деле был убит людьми Плотницкого.

"Официальная версия неверна. Цыпкалов был убит личной охраной Плотницкого. Не понимаю, кто вообще в прокуратуре мог придумать эту формулировку, что он повесился из опасений за свою жизнь. О попытке какого-то переворота или смещения Плотницкого я не знаю", - отметил боевик.

"Сейчас в Луганске чистят всех, кто имел отношение к становлению "республики"", - подытожил он.

Ранее российские СМИ написали, что Карякин отрекся от "Новороссии" и сдался Украине. Однако в СБУ заявили, что глава "парламента ЛНР" не сдавался украинским силовикам и находится за пределами Украины.

Тем временем, по информации группы "ИС", на оккупированных территориях обостряется конфликт между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "председателем совета министров ЛНР" Сергеем Козловым.