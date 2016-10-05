Глава "парламента ЛНР" не сдавался украинским силовикам и находится за пределами Украины - СБУ

В СБУ отрицают информацию российских СМИ о том, что один из главарей боевиков сдался Украине.

В СБУ заверили, что Карякин не являлся к ним с повинной Андрей Товстыженко, ZN.UA

Глава так называемого "парламента ЛНР" Алексей Карякин не являлся в Службу безопасности Украины с повинной, и по последним данным находится за пределами Украины.

Об этом в ответ на запрос ZN.UA сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Он к нам не обращался, и по нашей информации, в Украине его нет", – подчеркнула она.

Ранее ZN.UA сообщало, что в России, в рамках организованной ФСБ РФ чистки среди боевиков, был задержан один из главарей "ЛНР" Алексей Карякин, занимавший в квазигосударстве должность "главы парламента".

По информации информированного источника, после его задержания российские СМИ написали, что Карякин отрекся от "Новороссии" и сдался Украине.

Накануне, 4 октября, издание Washington Post писало, что что пророссийские террористы начали проводить широкомасштабные чистки в своих рядах после информации о том, что лидера так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого якобы пытались свергнуть.

Аналитики предполагают, что кровавые расправы среди боевиков могут привести к интенсификации столкновений на линии фронта.

Чистки могут быть связаны с борьбой за контроль над контрабандистскими каналами между Россией и Украиной, которые проходят через территории, захваченные пророссийскими терористами.

Не исключено также, что это следствие борьбы покровителей боевиков в Москве, поскольку элиты из Кремля ведут свои собственные войны в Донбассе.

Тем временем, по информации группы ИС, на оккупированных территориях обостряется конфликт между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "председателем совета министров ЛНР" Сергеем Козловым.