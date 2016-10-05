Глава "парламента ЛНР" не сдавался украинским силовикам и находится за пределами Украины - СБУ

В СБУ отрицают информацию российских СМИ о том, что один из главарей боевиков сдался Украине.
Об этом в ответ на запрос ZN.UA сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Он к нам не обращался, и по нашей информации, в Украине его нет", – подчеркнула она.
Ранее ZN.UA сообщало, что в России, в рамках организованной ФСБ РФ чистки среди боевиков, был задержан один из главарей "ЛНР" Алексей Карякин, занимавший в квазигосударстве должность "главы парламента".
По информации информированного источника, после его задержания российские СМИ написали, что Карякин отрекся от "Новороссии" и сдался Украине.
Накануне, 4 октября, издание Washington Post писало, что что пророссийские террористы начали проводить широкомасштабные чистки в своих рядах после информации о том, что лидера так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого якобы пытались свергнуть.
Аналитики предполагают, что кровавые расправы среди боевиков могут привести к интенсификации столкновений на линии фронта.
Чистки могут быть связаны с борьбой за контроль над контрабандистскими каналами между Россией и Украиной, которые проходят через территории, захваченные пророссийскими терористами.
Не исключено также, что это следствие борьбы покровителей боевиков в Москве, поскольку элиты из Кремля ведут свои собственные войны в Донбассе.
Тем временем, по информации группы ИС, на оккупированных территориях обостряется конфликт между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "председателем совета министров ЛНР" Сергеем Козловым.ZN.UA