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Глава полиции Одесской области Лорткипанидзе подал в отставку

7 ноября в 10:40

Генерал полиции пожелал своим коллегам удачи.

Гиорги Лорткипанидзе
Лорткипанидзе уходит с поста начальника полиции Одесской области
Глава полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе принял решение покинуть занимаемую должность.

Как отмечает генерал в своем обращении обнародованном пресс-службой ГУ НП в Одесской области, он возглавлял одесскую полицию полтора года.

"Для меня было большой честью работать начальником полиции Одесской области. В жизни все имеет логическое начало, продолжение и конец. Спустя полтора года с моего назначения на пост руководителя Одесской полиции, я принял решение покинуть занимаемую должность", – заявил он, пожелав удачи одесским полицейским.

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Напомним, в октябре Министерство внутренних дел освободило генерала полиции третьего ранга Виктора Ольховского от должности исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги полиция Одесса область
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