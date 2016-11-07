Глава полиции Одесской области Лорткипанидзе подал в отставку

Генерал полиции пожелал своим коллегам удачи.

Лорткипанидзе уходит с поста начальника полиции Одесской области

Глава полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе принял решение покинуть занимаемую должность.

Как отмечает генерал в своем обращении обнародованном пресс-службой ГУ НП в Одесской области, он возглавлял одесскую полицию полтора года.

"Для меня было большой честью работать начальником полиции Одесской области. В жизни все имеет логическое начало, продолжение и конец. Спустя полтора года с моего назначения на пост руководителя Одесской полиции, я принял решение покинуть занимаемую должность", – заявил он, пожелав удачи одесским полицейским.

Напомним, в октябре Министерство внутренних дел освободило генерала полиции третьего ранга Виктора Ольховского от должности исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.