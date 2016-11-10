Глава Нацполиции в Ровенской области ушел в отставку

Сергей Князев ушел в связи назначением на другую должность.
"Четвертого апреля я получил приказ прибыть в это подразделение служить вместе с вами. Может так случиться, что сегодня будет другой приказ о моем назначении и это не обсуждается. Мне было с вами комфортно работать", - заявил Князев на встрече с коллективом, также поблагодарив за совместную работу.
Ранее в Ровенской области изъяли более 170 кг янтаря на 1,5 млн гривень.
В августе нынешнего года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины.
Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.ZN.UA