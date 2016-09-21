Глава Нацполиции разъяснила причины роста преступности в Украине

С одной стороны – народ беднеет, в связи с чем больше половины преступлений – имущественного характера. С другой стороны, полицейских одеть и обуть не во что.

Раздетые и босые полицейские отказываются ловить нищих и злых преступников Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальная полиция Украины никогда не скрывала цифр преступности в стране, сообщил глава ведомства

"Да, есть рост преступности на 23%", - сказала она, пояснив, что больше половины преступлений – имущественного характера.

"Проблема в том, что наш народ беднеет", - заявила Деканоидзе на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По ее мнению, надлежащее законодательное обеспечение и финансирование – главные составляющие успешной работы украинских полицейских.

"Важно, когда Верховная Рада поддерживает Нацполицию… Но у нас нет денег, нет бюджета, чтобы одеть и обуть полицейских", - сказала она.

Напомним, что 15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает выделить в 2017 году на финансирование Национальной полиции Украины 15 млрд 429 млн грн, что 10% больше, чем в 2016 году (13 млрд 664 млн грн). В целом Кабмин предлагает увеличить расходы на Министерство внутренних дел также на 10% - с 37 млрд 247 млн грн до 41 млрд 387 млн грн.

При этом расходы на Генеральную прокуратуру вырастут на 40% - с 3 млн 305 млн грн до 4 млрд 649 млн грн.