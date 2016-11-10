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Глава Министерства инфраструктуры предложил переименовать свое ведомство

10 ноября в 13:36

К названию министерства предлагается добавить "транспорта и цифровой инфраструктуры".

Владимир Омелян
Омелян хочет быть министром "транспорта и цифровой инфраструктуры"
Правительственный портал
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предлагает переименовать возглавляемое им ведомство.

"По моему глубокому убеждению, Министерство инфраструктуры должно носить название Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры. Введение IT-сервисов способствует прозрачности, понятности, последовательности, а главное - уничтожению коррупции в украинской власти", - сказал Омельян.

17 октября министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что согласно закону о декоммунизации, должна произойти смена названий предприятий и учреждений, которые имеют отпечаток советчины. "Это в большей степени касается Укрзализныци, потому что еще есть ряд станций, которые носят советские названия. Но если аэропорт имеет терминал, склад, или хотя бы кафе, в названии которых прослеживается советский след, это должно быть изменено до 1 декабря. Это вопрос принципиальный", - сказал он.

По материалам: ZN.UA
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Тэги инфраструктура министерство
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1 комментарий
  • Qwerew Qasdfweq Сегодня, 13:51 "...Омелян хочет быть министром "транспорта и цифровой инфраструктуры". Бабла в свой карман Омелян хочет. Сколько будет стоить бюджету это переименование и сколько из этой суммы достанется лично ему? Ответить Цитировать Пожаловаться
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