Глава Министерства инфраструктуры предложил переименовать свое ведомство

К названию министерства предлагается добавить "транспорта и цифровой инфраструктуры".
"По моему глубокому убеждению, Министерство инфраструктуры должно носить название Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры. Введение IT-сервисов способствует прозрачности, понятности, последовательности, а главное - уничтожению коррупции в украинской власти", - сказал Омельян.
17 октября министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что согласно закону о декоммунизации, должна произойти смена названий предприятий и учреждений, которые имеют отпечаток советчины. "Это в большей степени касается Укрзализныци, потому что еще есть ряд станций, которые носят советские названия. Но если аэропорт имеет терминал, склад, или хотя бы кафе, в названии которых прослеживается советский след, это должно быть изменено до 1 декабря. Это вопрос принципиальный", - сказал он.ZN.UA