Глава Луганской ОВГА опасается потери Станицы Луганской при отведении от нее сил АТО

В Минске следует договариваться не об отводе сил, а о возвращении ОРДЛО под украинскую юрисдикцию, заявил глава Луганской области.

После ухода ВСУ из Станицы Луганской боевики смогут занять ее без боя Радіо Свобода

Российско-террористические войска не будут соблюдать рамочное решение об отводе сил и средств в зонах безопасности на линии разграничения в Донбассе, считает глава Луганской военно-гражданской администрации

По его словам, отвод сил и средств ВСУ от Станицы Луганской позволит боевикам занять данный населенный пункт без боя.

"Я пока не понимаю, как это сделать практически. Потому что отвести на километр… У нас Станица Луганская, если мы уходим на километр, мы просто потеряем Станицу Луганскую. Я не хотел бы терять ни сантиметра украинской земли. Я не верю, что будет с их стороны будет соблюден режим тишины, потому что каждый день идут обстрелы", – заявил он в комментарии для "Радіо Свобода".

По мнению Гарбуза, на минских переговорах нужно договариваться не об отведении вооруженных формирований на километр, а о возвращении оккупированных территорий под украинскую юрисдикцию.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".