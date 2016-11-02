Глава Госрезерва Мосийчук обвинил СБУ и ГПУ в давлении на его ведомство

Госагентство резерва Украины обратится в НАБУ и САП для объективного расследования ситуации.

В Госрезерве считают, что СБУ используют как "инструмент выяснения бизнес-отношений" sbu.gov.ua

Проведение сотрудниками Генпрокуратуры и СБУявляется актом давления со стороны правоохранительных органов, заявил глава агентства Вадим Мосийчук.

В обнародованном пресс-службой ведомства комментарии Мосийчук отрицает обвинения в проведении заранее согласованных незаконных конкурсных торгов по закупке топлива за бюджетные средства.

"Мы усматриваем в таких действиях лишь давление со стороны правоохранительных органов и СБУ, которое преследует цель помешать реформистским шагам ведомства. Дело действительно надуто из ничего, поскольку ни факта поставки, ни факта закладки топлива в хранилища Госрезерва не было. Это неоднократно проверяли еще в начале года и НАБУ, и сама СБУ", – подчеркнул глава агентства.

По его словам, Госрезерв обеспечил освещение торгов независимыми СМИ, а видеотрансляция самой процедуры торгов до сих пор размещена в свободном доступе на Youtube. Тем ни менее, вскоре торги отменили, поскольку влиятельные участники рынка устроили вокруг них борьбу с применением непрозрачных механизмов достижения поставленных целей.

Мосийчук указывает, что Госрезерв еще в феврале 2016 года предоставил СБУ всю документацию относительно тендера и обратилось с просьбой сообщить об обстоятельствах, которые могут представлять угрозу государственным интересам, который в спецслужбе проигнорировали.

С точки зрения главы Госрезерва, активность правоохранителей в данном деле спровоцирована влиянием участников рынка, которые ведут таким образом нечестную конкурентную борьбу.

"Нам очень жаль, что силовые ведомства и дальше остаются инструментами выяснения бизнес отношений. И мы приложим все возможные усилия, чтобы Госрезерв, в свою очередь, также не превратился в что-то подобное", – заявил он, добавив, что агентство будет обращаться в НАБУ и САП за объективным расследованием ситуации.

Напомним, 31 октября Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры пришли с обысками в центральный офис Государственного агентства резерзва Украины.

В Генпрокуратуре сообщили, что служебные лица Госагентства резерва Украины, по предварительному сговору со служебными лицами крупного поставщика топлива, провели заранее согласованные незаконные открытые конкурсные торги относительно покупки за бюджетные средства дизельного топлива в количестве 17 тысяч тонн на общую сумму 257 млн грн.

В августе прошлого года тогдашний министр экономики Айварас Абромавичус аявил, что Инвентаризация Государственного агентства резерва (Госрезерва) Украины выявила пропажу 250 тыс. тонн зерна, десятков тысяч тонн топлива, а также понтонных мостов.