Глава Госкомтелерадио подписал приказ об увольнении Аласании

После ухода Аласании, НТКУ может возглавить один из его заместителей.

В Госкомтелерадио приняли отставку Аласании vk.com/zurab_alasania

Глава Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко подписал приказ об увольнениис поста главы Национальной телекомпании Украины.

Как сообщает проект "Суспільне мовлення", со ссылкой на заявление самого Олега Наливайко, приказ об увольнении подписан по согласию сторон. После увольнения, Аласания остается главой комиссии по превращению НТКУ в ПАО НОТУ.

Наливайко также сообщил, что пост Аласании, вероятнее всего, займет кто-нибудь из его заместителей.

1 ноября 2016 генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении в связи с тем, что общественное вещание, которое должно появиться в следующем году, не получит достаточного финансирования.

Кабинет министров 2 ноября Украины одобрил увольнение генерального директора Национальной телекомпании Украины Зураба Аласании.

Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко пояснил, что Аласанию не уволили, поскольку Кабмин не имеет таких полномочий, а решение может принимать только комитет.

Подробнее о перспективах создания Общественного телевидения в Украине и давлении на руководство НТКУ читайте в интервью с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".