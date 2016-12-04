Глава Генштаба указал возможные направления российской агрессии

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Сценарии наступления русских просчитываются в Генштабе и отрабатываются во время учений.

Муженко ждет нападения русских со всех сторон

Угроза масштабнойисходит не только с Востока Украины, но и с Севера, Юго-Запада и временно оккупированного Крыма, где русские сосредоточили существенные наступательные силы, сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

В интервью агентству "Укринформ" Муженко сказал, что в Генштабе реально оценивают эти угрозы военного характера и просчитывают вероятные сценарии развития событий на случай масштабной российской агрессии: "Эти сценарии отрабатываются во время учений, мы учимся мобильной и гибкой обороне, концентрируем усилия на наиболее угрожаемых направлениях".

В то же время, начальник Генштаба назвал главное преимущество украинцев. "При том, что Российская Федерация владеет большим количеством оружия и человеческого потенциала, у нас есть ключевое преимущество. Мы – на своей земле, которая будет буквально гореть под ногами оккупантов", - подчеркнул он.

Генерал указал на то, что украинская армия уже намного лучше, чем раньше. "Ситуация сейчас в корне отличается от той, что мы имели в начале войны уже почти три года назад", - сказал он.

Кроме того, в Украине сейчас уже есть почти 100 тысяч резервистов оперативного резерва – "солдаты и офицеры, которые имеют военный опыт, прошли сложнейшие испытания и выстояли под огнем". Также сейчас происходит формирование подразделений территориальной обороны, которые, "де факто, будут находиться в постоянной готовности к организации сопротивления на случай наступления противника".

"Все это в комплексе делает возможной агрессию Российской Федерации бессмысленной. Ведь агрессор понесет огромные потери и не сможет контролировать территории, даже в случае некоторого продвижения в глубину Украины. Военные возможности Российской Федерации велики, но не безграничны. С другой стороны, такие потери политическому руководству РФ придется объяснять собственному народу", - заявил начальник Генштаба.

Напомним, что в конце ноября российская армия завершила формирование двух мотострелковых дивизий с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях, а также одной дивизии в Ростовской области.