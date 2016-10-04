Глава Черниговского облсовета попал ДТП в нетрезвом состоянии – СМИ

В крови Игоря Вдовенко обнаружили более 1 промилле алкоголя.

Игорь Вдовенко (на фото – справа) на месте ДТП События и комментарии

Председатель Черниговского областного совета Игорь Вдовенко попал сегодня в дорожно-транспортное происшествие . По информации местного издания "События и комментарии" , глава облсовета был нетрезв.

"По информации, полученной из собственных источников, в крови председателя облсовета обнаружили более 1 промилле алкоголя. Сначала Вдовенко отказал патрульным пройти алкотест на месте. Но во время экспертизы данные об алкоголе в крови чиновника подтвердились", – пишет издание.

Авария произошла в Чернигове в районе перекрестка улицы Героев Чернобыля и проспекта Мира. Автомобиль Hyundai Tucson, за рулем которого был председатель облсовета, догнал автомобиль "Славута", который ехал впереди.

Издание также указывает, что в декларации Вдовенко за прошлый год такой машины не было.

Напомним, 5 сентября во Львовской области возле села Тухолька произошло ДТП, в котором пострадали и были госпитализированы четыре человека, в том числе народный депутат Михаил Ланьо (член депутатской группи "Відродження"). В аварии столкнулись два автомобиля Mercedes, в одном из которых ехал Михаил Ланьо, а также Daewoo.