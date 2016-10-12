Глава администрации президента опасается дестабилизации в Харьковской области

Бывший глава Харьковской ОГА обосновал свои опасения протяженностью границ с Россией, а также зоной АТО.

Игорь Райнин рассказал о работе в прифронтовых регионах mediaport.ua

Угроза дестабилизации ситуации надо сих пор сохраняется, заявил глава администрации президента Украины Игорь Райнин.

В эфире телеканала "24" он сказал, что Харьковская область имеет около 300 километров общей границы с Российской Федерацией и столько же с зоной АТО, причем как с Донецкой, так и с Луганской областями.

"Если не предпринимать каких-то мер и ничего не делать, то конечно (угроза дестабилизации) существует. Я знаю, что мы сегодня очень активно работаем в Харьковской и в других регионах, которые имеют линию соприкосновения с зоной АТО и границу с Россией", - сказал он.

Напомним, что до своего назначения на должность главы администрации президента Украины Игорь Райнин с апреля 2015 года до августа 2016 года был председателем Харьковской облгосадминистрации.