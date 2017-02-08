Топ Новости
<
>

Гиви сожгли огнеметом

8 февраля в 11:32

В Донецке и Луганске продолжают погибать лидеры террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Огнемет Шмель-М
Стала известна причина смерти Гиви - огнемет «Шмель»
structure.mil.ru
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (кличка "Гиви") погиб в Донецке от реактивного пехотного огнемета "Шмель", сообщает местное издание ДАН со ссылкой на "оперативное командование" террористической группировки "ДНР".

"По предварительным данным, гибель "Гиви" произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета "Шмель"", - сказал источник.

Напомним, что Гиви был убит утром 8 февраля в своем кабинете. Его гибель подтвердили как российские, так и украинские источники.

Позже в сети появилось видеозапись с места гибели Гиви. На записи видно поврежденное в результате взрыва здание штаба батальона "Сомали". Начавшийся после взрыва пожар потушили.

16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Его взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Гиви ДНР
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.03
EUR 28.86
Последние новости