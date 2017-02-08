Гиви сожгли огнеметом

В Донецке и Луганске продолжают погибать лидеры террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Стала известна причина смерти Гиви - огнемет «Шмель» structure.mil.ru

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (кличка "Гиви") погиб в Донецке от реактивного пехотного огнемета "Шмель", сообщает местное издание ДАН со ссылкой на "оперативное командование" террористической группировки "ДНР".

"По предварительным данным, гибель "Гиви" произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета "Шмель"", - сказал источник.

Напомним, что Гиви был убит утром 8 февраля в своем кабинете. Его гибель подтвердили как российские, так и украинские источники.

Позже в сети появилось видеозапись с места гибели Гиви. На записи видно поврежденное в результате взрыва здание штаба батальона "Сомали". Начавшийся после взрыва пожар потушили.

16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Его взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.