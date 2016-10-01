ГФС обнаружила "российский след" в деле о харьковском суррогатном алкоголе

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Метанол подпольным производителям суррогата поставляли из Севродонецка, куда он попадал из России.

У харьковской водки - российское происхождение personal.klavdievna.ru

Метанол, из которого в Харькове делали суррогатный алкоголь, унесший уже 38 жизней , поставляли из Северодонецка Луганской области. А туда спирт попадал из России, сообщил на своей странице в Facebook первый зампредседателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

"Сейчас на этом предприятии проходит обыск", - сообщил он.

По словам Билана, спирт продавали через посредника, а возили по поддельным документам, в которых товар был оформлен как совершенно другое вещество. Посредник, отметил чиновник, уже во всем сознался.

Также сообщается, что харьковский подпольный производитель водки закупил пять тонн метанола, из которого потом делал суррогат.

Напомним, производитель уже арестован и находится в СИЗО. Также под арестом уже и два продавца суррогата.

Накануне, 29 сентября, сотрудники "Альфы", харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя, из-за которого погибли более трех десятков человек.

Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. Сейчас ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.

С 21 по 29 сентября в Харьковской области зарегистрированно 58 случаев отправления суррогатным алкоголем, из которых 25 человек погибли. В Донецкой области зарегистрировали 9 случаев отравления, из них 5 случаев со смертельным исходом. Также 5 человек погибли в Николаевской области. По данным на 30 сентября погибших было уже 38.