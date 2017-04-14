ГФС обеспечит участникам "Евровидения" в Киеве упрощенный режим пропуска через границу

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Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно, обещает глава ГФС.

В ГФС тоже готовятся к "Евровидению" sfs.gov.ua

Государственная фискальная служба Украины создаст максимально благоприятные условия для прохождения таможенных формальностей иностранными участниками и гостями песенного конкурса "" в Киеве, заявил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

"ГФС готова обеспечить максимально высокий уровень обслуживания всех иностранных представителей, которые придут в нашу страну на Евровидение. Для них будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу. Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно", – цитирует пресс-служба ведомства его заявление на видеоселекторе в ГФС.

По словам Продана, для урегулирования вопросов оперативного пропуска иностранных участников, сотрудники ГФС приняли участие в серии встреч со специалистами прочих министерств и ведомств, привлеченных к проведению конкурса.

"Руководители всех таможен ГФС обеспечат надлежащий уровень культуры и порядка в ходе осуществления пропуска иностранных участников. К таможенным формальностям будут привлечены наиболее подготовленные и опытные специалисты. В случае необходимости наши специалисты готовы оперативно решать проблемные вопросы, которые могут возникнуть во время оформления указанных граждан со смежными службами", – заключил он.

Подробнее о подготовке Украины к песенному конкурсу читайте в материале "Месяц до Евровидения-2017: бюджеты и кареты, Джамала и Проскурня" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".