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Гей-парад в этом году пройдет на Крещатике

18 апреля в 16:55

Несмотря на нетолерантность украинцев к представителям ЛГБТ-сообщества, активисты ежегодно проводят Марш равенства.

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Крещатик ждет участников гей-парада
Ольга Кононенко, ZN.UA
ЛГБТ-сообщество Киева проведет в середине июня третий по счету Марш равенства, сообщил представитель организации KyivPride Зорян Кись.

"Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этом мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников", - сказал Кись сайту 44.ua.

По его словам, акция, как и в прошлом году, пройдет в середине июня в центре Киева.  

"Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что марш будет проходить на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас прорабатываются варианты выбора маршрута и его увеличения", - сказал активист.

Подробнее о Марше равенства 2016 года читайте в материале "Pride отшумел — вопросы остались" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

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По данным опроса Центра Разумкова, среди тех групп, с представителями которых респонденты не хотели бы жить по соседству, жители Украины чаще всего упоминали наркоманов (94% не хотели бы жить с ними по соседству), алкоголиков (82%), гомосексуалов (67%), людей, больных СПИДом (43%).

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