Германия выступает за территориальную целостность Украины – посол

Эрнст Райхель считает недопустимыми сомнения в достаточной устойчивости его страны в этом вопросе.

Эрнст Райхель заверил, что Германия будет поддерживать Украину gazetatema.net

Германия не только выступает за территориальную целостность и неприкосновенность Украины, но практическими шагами пытается доказать, что международное право должно соблюдаться. Об этом заявил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Немецкий дипломат отметил, что Германия прилагает усилия для поддержки безвизового режима для Украины.

"В целом это верно, и мы поддерживаем вас совместно с французскими друзьями и США", – цитирует Райхеля пресс-служба украинского парламента.

Он также подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, которая сделала свой выбор в пользу европейских ценностей. Посол считает недопустимыми сомнения в достаточной устойчивости его страны в этом вопросе.

"Считаю это абсолютно необоснованным. Мы выступаем за территориальную целостность и неприкосновенность Украины и этим не ограничиваемся, а практическими шагами пытаемся доказать, что международное право должно соблюдаться", – сказал Райхель.

В этом контексте Парубий отметил, что "есть несогласные с позицией Германии, но нет тех, кто ее недооценивает".

"В Украине очень хорошо понимают и роль, и значение Германии. Лидерская позиция и вызывает критику, и одновременно творит лидерство. Поэтому думаю, что позиция Германии по отношению к Украине чрезвычайно важна, с учетом того, что она входила в число стран по Будапештскому меморандуму", – сказал спикер.

Ранее Эрнст Райхель заявил о том, что большинство политических сил Германии не видят оснований для снятия санкций с Российской Федерации. Дипломат также считает, что для Украины намного выгоднее иметь в своем распоряжении Минские договоренности и выполнять их, чем быть в ситуации, когда с Россией нет никаких договоренностей.