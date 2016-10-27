Германия выделит 488 тысяч евро на разминирование в Донбассе

В немецком посольстве считают, что минная опасность препятствует экономическому развитию в Донбассе.

Три команды саперов будут расчищать заминированные поля возле Северодонецка, Мариуполя и Краматорска Пресс-центр АТО/Facebook

Федеральное правительство Германии до конца текущего года выделит 488 тысяч евро на разминирование территории Донецкой и Луганской областей, которые контролирует Украина.

"С начала октября Федеральное правительство Германии оказывает содействие по очищению загрязненных взрывоопасными предметами территорий от мин и остатков боевых средств в бывших зонах конфликта в Луганской и Донецкой областях, которые подконтрольны правительству Украины", - говорится на сайте посольства Германии в Украине.

Немецкое правительство дало поручение неправительственной организации HALO (Организация жизнеобеспечения в опасных зонах), которая силами команды экспертов-оценщиков и трех команд саперов будет расчищать заминированные поля возле Северодонецка, Мариуполя и Краматорска.

В посольстве также подчеркнули, что для этого Федеральное правительство еще в 2016 году выделит 488 тысяч евро, а также предусмотрело продолжение финансирования в последующие годы.

В немецком посольстве добавили, что опасность со стороны мин и растяжек препятствует экономическому развитию в регионе.

Федеральное правительство уже проводило аналогичные мероприятия, а именно оказывало содействие проектам ОБСЕ по повышению дееспособности ГСЧС и мероприятиям ЮНИСЕФ по инструктированию населения относительно опасности мин.

Напомним, 8 октября Украина обратилась к Организации Объединенных Наций с просьбой обеспечить выполнение протокола по взрывоопасным пережиткам войны (ВПВ) из-за увеличения их количества в Донбассе.

Ранее сообщалось, что полное разминирование Донбасса может стоить более 10 млрд евро.

Напомним, группы разминирования Вооруженных сил Украины с начала проведения антитеррористической операции в Донбассе обнаружили и обезвредили более 112 тыс. взрывоопасных предметов.

Подробнее о разминировании Донбасса читайте в статье Виталия Мартынюка "Взрывоопасная земля Донбасса" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".