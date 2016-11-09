Топ Новости
<
>

Германия выделит 20 миллионов евро на помощь беженцам из Донбасса

9 ноября в 07:15

Деньги должны быть направлены на решение жилищных проблем беженцев. 

переселенцы, беженцы
Германия даст денег на жилье для беженцев
ru.golos.ua
Правительство Германии пообещало выделить 20 млн евро в 2017 году в качестве помощи беженцам из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Деньги выделят для финансирования проектов строительства и реконструкции жилья для внутренне перемещенных лиц, они будут предоставляться в виде грантов на поддержку жилищных проектов.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства социальной политики Украины, в начале сентября 2016 года органами соцзащиты страны было учтено 1 709 083 вынужденных переселенца из Луганской и Донецкой областей Украины и Крыма, всего 1 384 889 семей. Больше всего бежавших от войны граждан зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской областях и в Киеве, отмечает издание.

Читайте также: В регионах, где сконцентрировано большинство переселенцев, значительно возросло количество краж (инфографика)

Как сообщалось, по данным Международной организаци по миграции, проблемы с жильем и трудоустройством — самые серьезные барьеры для интеграции вынужденных пересленцев. 40% опрошенных приходится экономить даже на питании. Регулярны проблемы с соцвыплатами. Не выдержав испытаний на Большой земле, многие переселенцы возвращаются домой, на оккупированные территории. По крайней мере, там есть крыша над головой. В их транзитной судьбе Украина оказывается лишь промежуточным пунктом… Об этом читайте в статье "Транзитные судьбы – 2" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • Genrich100 Сегодня, 08:10 не давайте дэньги на беженцев (переселенцы в воспалённых мозгах розенко и ежи с ним) их тупо разворовывают.....если есть желание помочь БЕЖЕНЦАМ в Украине то лучше перечислять на личный счёт. Ответить Цитировать Пожаловаться
Реклама
USD 25.56
EUR 28.22
Последние новости