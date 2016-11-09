Германия выделит 20 миллионов евро на помощь беженцам из Донбасса

Деньги должны быть направлены на решение жилищных проблем беженцев.

Германия даст денег на жилье для беженцев ru.golos.ua

Правительство Германии пообещало выделить 20 млн евро в 2017 году в качестве помощи беженцам из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Деньги выделят для финансирования проектов строительства и реконструкции жилья для внутренне перемещенных лиц, они будут предоставляться в виде грантов на поддержку жилищных проектов.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства социальной политики Украины, в начале сентября 2016 года органами соцзащиты страны было учтено 1 709 083 вынужденных переселенца из Луганской и Донецкой областей Украины и Крыма, всего 1 384 889 семей. Больше всего бежавших от войны граждан зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской областях и в Киеве, отмечает издание.

Как сообщалось, по данным Международной организаци по миграции, проблемы с жильем и трудоустройством — самые серьезные барьеры для интеграции вынужденных пересленцев. 40% опрошенных приходится экономить даже на питании. Регулярны проблемы с соцвыплатами. Не выдержав испытаний на Большой земле, многие переселенцы возвращаются домой, на оккупированные территории. По крайней мере, там есть крыша над головой. В их транзитной судьбе Украина оказывается лишь промежуточным пунктом… Об этом читайте в статье "Транзитные судьбы – 2" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".