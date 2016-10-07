Германия учтет прогресс в разведении сил в Донбассе, принимая решение по санкциям против России

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В Европе ведется "живая дискуссия" по вопросу продления антироссийских санкций за действия Кремля на Востоке Украины, заявил спикер МИД Германии.

Берлин будет следить за прогрессом в разведении сил в Донбассе 112.ua

Решение о продлении санкций ЕС против России будет приниматься с учетом прогресса в разведении сторон конфликта на линии разграничения в Донбассе, заявил официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.

"Мы будем в предстоящие дни и недели внимательно следить за тем, как выполняются обязательства по разведению сторон. Тогда мы с нашими партнерами в ЕС и за океаном будем обсуждать, есть ли прогресс и как мы будем реагировать, когда будет приниматься решение по санкциям", - цитируют его слова российские СМИ.

Шефер также заявил, что если по вопросу "крымских" санкций против РФ в Европе доминирует убеждение о необходимости их сохранения, то касательно санкций за агрессию России на Востоке Украины, в ЕС ведется "живая дискуссия".

Напомним, 7 октября утром у Петровского было началось синхронное разведение войск. Согласно договоренностям, к воскресенью войска должны были быть отведены на один километр с одной и с другой стороны. Позже представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что наблюдатели ОБСЕ подтвердили завершение разведения сил в данном районе.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".