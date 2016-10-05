Германия ожидает от России обнародования доказательств вины журналиста Сущенко

Берлин внимательно следит за делом схваченного и арестованного в Москве украинского гражданина.
"Если есть основания для ареста, то мы ждем, что основания для выдвижения таких обвинений будут представлены", – заявил он в комментарии для журналиста "Укринформ".
Представитель ведомства указал, что в Берлине очень внимательно следят за всеми событиями в отношениях между Украиной и Россией. Арест в РФ украинского журналиста в Германии "приняли к сведению".
"С точки зрения федерального правительства мы хотели бы, чтобы все журналисты – будь-то в Германии, в России, в Украине или в любой другой стране мира –могли свободно выполнять свою работу, а свобода прессы уважалась", – заключил он.
3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".
В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.Укринформ