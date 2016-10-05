Германия ожидает от России обнародования доказательств вины журналиста Сущенко

Берлин внимательно следит за делом схваченного и арестованного в Москве украинского гражданина.

В Германии хотят увидеть доказательства причастности украинского журналиста Романа Сущенко к шпионажу ТАСС

Германия внимательно следит за делом задержанного ФСБ РФ украинского журналиста Романа Сущенко и ожидает от российской стороны обнародования убедительных доказательств его вины, заявил спикер МИД Германии Мартин Шефер.

"Если есть основания для ареста, то мы ждем, что основания для выдвижения таких обвинений будут представлены", – заявил он в комментарии для журналиста "Укринформ".

Представитель ведомства указал, что в Берлине очень внимательно следят за всеми событиями в отношениях между Украиной и Россией. Арест в РФ украинского журналиста в Германии "приняли к сведению".

"С точки зрения федерального правительства мы хотели бы, чтобы все журналисты – будь-то в Германии, в России, в Украине или в любой другой стране мира –могли свободно выполнять свою работу, а свобода прессы уважалась", – заключил он.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.