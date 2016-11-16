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Геращенко назвала "ножом в спину" попытку Беларуси блокировать резолюцию по Крыму

16 ноября в 11:57

Она обратилась к Беларуси с просьбой уважать право Украины отстаивать независимость и суверенитет.

Ирина Геращенко ООН
Геращенко призвала Беларусь не "играть" на одну сторону
Кадр/YouTube

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко расценивает попытки белорусской делегации в ООН заблокировать рассмотрение украинского проекта резолюции по правам человека по Крыму в комитете Генеральной ассамблеи ООН, как "нож в спину".

"Что касается позиции Беларуси, то мы это расцениваем, как нож в спину. Мы благодарны белорусской стороне за независимую площадку в Минске, мы ценим это, но независимая площадка должна быть независимой во всех позициях, а не заангажированной игрой на одну сторону"", - заявила Геращенко в среду, 16 ноября.

Она также обратилась к Беларуси с просьбой уважать право Украины отстаивать независимость и суверенитет, и понимать, что следующим будет Минск, если сегодня Киев не защитит свою независимость.

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В ночь на 16 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Крым Беларусь Геращенко ООН Украина
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