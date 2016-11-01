Генштаб зачислил в оперативный резерв ВСУ более 100 тысяч бойцов

В состоявшихся масштабных военных сборах приняли участие более 10 тысяч резервистов ВСУ.

В Генштабе ВСУ отчитались о формировании оперативного резерва Сайт Минобороны Украины

В оперативный резерв боевых частей Вооруженных сил Украины зачислили более 100 тысяч бойцов с боевым опытом, сообщил начальник отдела внедрения службы в резерве Генштаба ВСУ полковник Михаил Щербина.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, офицер сообщил, что на протяжении 2015-2016 годов было организовано зачисление в оперативный резерв боевых воинских частей более 100 тысяч военнослужащих воинской службы по призыву в ходе мобилизации, которые освободились в запас и не проявили желания заключить контракт с ВСУ.

С начала 2016 года, в соответствии с Планом подготовки резервистов ВСУ в 2016 году, было начато проведение цикла учебных сборов с резервистами оперативного резерва боевых бригад.

Масштабные учебные сборы проведены в десяти боевых воинских частях с привлечением к подготовке более 10 тысяч резервистов. При этом, к каждой бригаде привлекали более тысячи резервистов одновременно.

Завершением сборов стало проведение бригадных тактических учений с боевой стрельбой, в которых приняли участие подразделения и экипажи, сформированные как из действующих военнослужащих, так и из резервистов.

Отмечается, что помимо "морального удовлетворения", резервисты получили за участие в сборах денежную выплату в размере от 1000 до 1500 грн, а в конце года также получат от 1600 до 3100 грн, в зависимости от звания.

В июне Михаил Щербина сообщал, что по данным соцопроса, 80% резервистов готовы выдвинуться на фронт в случае агрессии. Он указал, что на сегодняшний день в Украине действует закон, согласно которому все, кто служил по мобилизации или на срочной службе, зачисляются в оперативный резерв.

В данный момент в Украине насчитывается около 85 тысяч резервистов, отслуживших по мобилизации и принимавших участие в АТО. Военные сборы призваны помочь им поддержать уровень подготовки и повысить боевую выучку.