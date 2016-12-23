Генштаб сообщил о потерях среди украинских военных на Светлодарской дуге

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На данный момент проверяется информация о новом возможном штурме боевиками украинских позиций на этом направлении.

Проверяется информация о новом возможном штурме боевиками украинских позиций на этом направлении Полк "Азов"/Facebook

Боевики с полуночи 6 раз обстреливали позиции сил АТО на Светлодарской дуге , есть погибшие. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин.

"Ночь также прошла неспокойно. На 7:00 утра вообще в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них - по нашим позициям на Светлодарской дуге. Проверяют информацию о том, что снова боевики пытались штурмовать наши позиции", - говорит Волошин.

По его словам, за сутки в зоне АТО зафиксировано 19 обстрелов, и больше всего на Светлодарской дуге.

"Ситуация там остается сложной. Вообще в зоне АТО за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов и больше всего на Светлодарской дуге. Вчера дважды боевики пытались штурмовать под прикрытием минометов, а также артиллерии. Вчера вечером, в 22:00, они также увеличили интенсивность обстрелов", - рассказал представитель Генштаба.

Волошин рассказал, что потери среди украинских военных есть, но уточнения будут позже.

"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО несколько позже. Но говорят, что вчера боевики впервые за долгое время вели обстрел из 152-миллиметровой артиллерии по населенным пунктам. Таких три обстрела - два из них в первой половине дня, а после обеда также обстреливали населенный пункт Мироновский", - отметил он.

Сообщалось, что 18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитыми и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

К вечеру 18 декабря интенсивность обстрелов усилилась. В Областную клинической больницу им. Мечникова в Днепре были доставлены еще 26 раненных. При этом четырех военных не могли вывезти с позиций из-за плотного артиллерийского огня.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".