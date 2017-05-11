Генштаб РФ подарит боевикам в Донбассе четыре патрульных катера – ИС

Передача катеров проектов "Мангуст" и "Соболь" запланирована на июнь.

Россия формирует "Азовский флот ДНР" vpk-news.ru

Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации подтвердил командованию "1-го АК ДНР" запланированную передачу в состав "Азовской флотилии ДНР" четырех российских, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Передача катеров проекта 12150 "Мангуст" и проекта 12200 "Соболь" запланирована на июнь этого года.

Вместе с тем на оккупированных территориях Востока Украины террористы продолжают укреплять передовые рубежи и перебрасывать технику и боеприпасы.

Так, отмечается усиление передовых подразделений и резервов второго эшелона в Луганской области вдоль реки Северский Донец, на участке от Желтого до Веселой Горы, огневыми средствами - несколькими батареями минометов калибров 82 мм и 120мм, которые прибыли с других участков фронта. Кроме того, фиксируются и противотанковые средства – преимущественно СПГ-99М "Копьё" и минимум два противотанковых ракетных комплекса.

В оккупированном Донецке оккупанты перебрасывали в Петровский район города боеприпасы. На Кременце координаторы группы зафиксировали по меньшей мере восемь грузовиков (в основном "Уралов") с несколькими партиями боеприпасов для минометов.

Вместе с тем завершается доукомплектование "3-й омсбр 1-го АК ДНР" бронетехникой. В течение последнего месяца данное подразделение террористов получило около 20 единиц различных боевых бронированных машин: БМП-2 и минимум четыре БТР-80. Ожидается прибытие еще восьми - десяти единиц техники, в основном модернизированных МТ-ЛБ и доукомплектование шести танков боевиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.