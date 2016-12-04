Генштаб намерен достичь полной совместимости с силами НАТО

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украина ведет подготовку к вступлению в НАТО и приводит свою армию в соответствие с натовскими стандартами.

ВСУ будут действовать по нормам и правилам, которые существуют в странах НАТО Сайт Минобороны Украины

Генеральный штаб завершил разработку Государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года и передал ее на рассмотрение Кабинета министров, сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ

"Далее эта Государственная программа будет подана в Совет национальной безопасности и обороны Украины и администрации президента Украины", - сказал он в интервью агентству "Укринформ".

Муженко подчеркнул, что основные усилия направлены на достижение полной взаимосовместимости частей и подразделений ВСУ с силами Североатлантического альянса.

"Понятно, что обретение членства в НАТО - это вопрос политический. Мы свою задачу видим в решении практических вопросов: в подготовке войск, в адаптации путей и способов их применения к нормам и правилам, которые существуют в странах НАТО. Главная цель этих усилий - достичь полной взаимосовместимости украинских частей и подразделений с силами Альянса. Это абсолютно реальная перспектива", - заявил генерал.

По данным сентябрьского опроса КМИС, если бы в Украине проводился референдум о вступлении в НАТО, то голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.