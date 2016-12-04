Генштаб намерен достичь полной совместимости с силами НАТО

Украина ведет подготовку к вступлению в НАТО и приводит свою армию в соответствие с натовскими стандартами.
"Далее эта Государственная программа будет подана в Совет национальной безопасности и обороны Украины и администрации президента Украины", - сказал он в интервью агентству "Укринформ".
Муженко подчеркнул, что основные усилия направлены на достижение полной взаимосовместимости частей и подразделений ВСУ с силами Североатлантического альянса.
"Понятно, что обретение членства в НАТО - это вопрос политический. Мы свою задачу видим в решении практических вопросов: в подготовке войск, в адаптации путей и способов их применения к нормам и правилам, которые существуют в странах НАТО. Главная цель этих усилий - достичь полной взаимосовместимости украинских частей и подразделений с силами Альянса. Это абсолютно реальная перспектива", - заявил генерал.
По данным сентябрьского опроса КМИС, если бы в Украине проводился референдум о вступлении в НАТО, то голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.