Генсек ОБСЕ заявил об угрозе эскалации ситуации в Донбассе

СММ ОБСЕ сейчас работает, чтобы предотвратить эскалацию на земле.

Генсек ОБСЕ Заньер заявил об угрозе эскалации в Донбассе Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Сложившаяся ситуация в Донбассе может привести к более серьезной конфронтации, заявилЛамберто Заньер.

"Есть угрозы эскалации, и этот региональный конфликт может перейти к более серьезной конфронтации, и, конечно, какие-то традиционные инструменты опять-таки не сработали", - сказал Заньер сегодня, 26 апреля, в Москве.

Он также отметил, что СММ ОБСЕ сейчас работает, чтобы предотвратить эскалацию на земле.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.