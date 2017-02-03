Генпрокуратура задержала на взятке директора департамента платежных систем НБУ

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Задержанному предъявлено обвинение по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.

Один из директоров НБУ пойман на взятке Нацбанк Украины / Flickr

Главное следственное управление Генпрокуратуры задержало директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников при получении взятки размером $ 25 тысяч.

"Указанный руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму $ 35 тысяч в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы Платисервис для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что один из указанных лиц является гражданином Республики Азербайджан, о чем письмом сообщено посольство Республики Азербайджан в Украине.

Задержанному представителю НБУ сообщили о подозрении по ч.4 ст.368 УК Украины, а также его сообщникам по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины (получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам – посредничество в ее получении).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

НБУ уже прокомментировал данное задержание.

"НБУ сообщено о соответствующих следственных действиях Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. Сейчас мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию. НБУ будет всячески способствовать проведению следственных действий и оказывать соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования", - сказано в заявлении регулятора.

Ранее на взятке почти в полмиллиона гривень задержали топ-менеджера госпредприятия - руководителя ГСП "Чернобыльский спецкомбинат".

