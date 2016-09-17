Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос

Президента ждут по возвращению из Нью-Йорка.
"Мы вызвали президента на допрос. Сразу же после его возвращения из командировки в ООН мы договорились о встрече со следователями", - сказал генпрокурор журналистам в субботу в Киеве в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES)/
14 сентября в Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генассамблеи ООН. Порошенко пробудет в США с 18 по 21 сентября. Его выступление намечено на первую половину дня 21 сентября.
8 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что бывшие и нынешние высокопоставленные должностные лица Украины вызываются на допросы. Позже стало известно, что следователи Главного следственного управления ГПУ намерены допросить по делу о расстреле активистов Евромайдана нынешнего президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, киевского городского голову Виталия Кличко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, главу Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.Интерфакс-Украина