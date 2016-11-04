Генпрокуратура сообщила Януковичу о подозрении в восьми уголовных производствах

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Луценко хочет объединить все дела по Януковичу в одно большое производство и направить его в суд до конца года, сообщил глава департамента спецрасследований ГПУ.

Янукович проходит как подозреваемый в восьми уголовных делах Андрей Товстыженко, ZN.UA

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович выступает подозреваемым в восьми уголовных производствах, сообщил глава Департамента спецрасследований ГПУ

"Януковичу сообщено о подозрении в восьми делах", – заявил он в интервью для "Громадського радіо".

Как отметил прокурор, данные дела пока что не переданы в суд.

"В делах, относительно которых ему сообщили о подозрении, расследование остановлено по розыску, который приостанавливает течение сроков следствия. По УПК, с момента сообщения о подозрении есть год, за который нужно направить дело в суд. Когда мы сообщаем о подозрении и объявляем в розыск, мы останавливаем расследование по розыску", – рассказал он.

По словам Горбатюка, генпрокурор Юрий Луценко намерен использовать процедуру заочного расследования и быстро направить все материалы в суд до конца года. В частности, он заявлял, что хочет объединить все эпизоды в одно дело по преступной организации и направить в суд и его.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

Читайте полное интервью с Сергеем Горбатюком еженедельнике "Зеркало недели. Украина".