Генпрокуратура провела обыски в офисах "БРСМ-нафты"

Суд наложил арест на оборудование трех нефтебаз, четырех офисов и 41 АЗС, принадлежащих компании.

ГПУ пришла с обысками на объекты "БРСМ-нафты" БРСМ-нафта

Сотрудники Генпрокуратуры и ГФС устроили обыски на объектах группы компаний "" в рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"В рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов сегодня 250 сотрудников ГПУ и ГФС проводят обыски в группе компаний БРСМ", – написал глава ГПУ в Facebook.

Как отметил Луценко, согласно решению суда, в 21 области накладывается арест на оборудование трех нефтебаз, 41 АЗС и четырех офисных помещений. Данное имущество планируется передать на ответственное хранение Минэнерго.

Напомним, в июне прошлого года ГФС начала судебное следствие по факту неуплаты почти 230 млн гривен налогов ООО "Укртрансоил-2009", которое входит в группу компаний "БРСМ".

В то же время экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что владельцам группы "БРСМ-Нафта" принадлежат офшорные фирмы "Мелллиан Менеджмент ЛТД" и "Бейрок Файненс Лимитед", зарегистрированные в Белизе, что в Центральной Америке.