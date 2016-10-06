Генпрокуратура продолжит расследование против Лукаш, несмотря на решение суда

Снятие с экс-главы Минюста санкций ЕС никак не повлияет на ход открытого против нее уголовного производства.

Прокуратура не станет закрывать дело против Елены Лукаш kmu.gov.ua

Генпрокуратура продолжает уголовное производство по делу против экс-министра юстиции, несмотря на решение суда о признании поданной ГПУ информации о ней недостоверной, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Как отметил прокурор в интервью "Радіо Свобода", отсутствие или присутствие Лукаш в санкционном списке ЕС, который применял против нее санкции, основываясь на информации ГПУ, никак не повлияет на открытое против нее уголовное дело.

"Госпожа Лукаш оспаривает письмо бывшего генпрокурора Михаила Махницкого относительно внесения ее в так называемый санкционный список ЕС. Это ее право. Но подчеркиваю, что пребывание или отсутствие того или иного лица в данном списке никоим образом не является аргументом в пользу того, совершило это лицо преступление, или нет", – указал он.

Енин подтвердил, что расследование по делу Лукаш, открытому в 2014 году, продолжается.

"ГПУ расследует криминальное производство по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также статьей 366 Уголовного кодекса – это служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривень", – заключил он.

Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ее иск и признал недостоверной информацию Генпрокуратуры о незаконном перечислении ею 8,6 миллионов гривень.

Напомним, 5 ноября 2015 года в Службе безопасности Украины сообщили, что экс-министр Елена Лукаш задержана. В тот же день ей объявили подозрение в хищении 2,5 миллионов гривен бюджетных средств. Печерский райсуд Киева принял решение об избрании Лукаш меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 5,1 миллиона гривен в качестве залога. В результате залог за Лукаш был внесен депутатом Верховной Рады Украины Вадимом Новинским. Позже Лукаш покинула здание Генпрокуратуры с электронным браслетом.

В июне прошлого года Совет ЕС продлил санкции против бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, народного депутата Сергея Клюева и бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш. В пресс-службе ведомства уточнили, что это решение было принято в связи с продолжающимся судебными разбирательствами в Украине в отношении этих лиц.