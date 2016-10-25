Генпрокуратура приостановила работу по экстрадиции Каськива

В ГПУ ожидают, что беглый чиновник сможет затянуть процесс экстрадиции по меньшей мере на полгода.

Процедура экстрадиции Владислава Каськива из Панамы приостановлена kmu.gov.ua

Работа по экстрадиции из Панама экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива приостановлена до завершения рассмотрения панамской стороной его ходатайства о предоставлении политического убежища, заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"На этом этапе экстрадиционная проверка по Каськиву приостановлена до момента завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища. По формальной процедуре она будет длиться полтора месяца, и если Каськив не будет обжаловать решение компетентных органов республики Панама, то она будет в ближайшее время завершена", - цитирует его заявление "ЛІГА.net".

Енин также указал, что в прокуратуре ожидают от Каськива попыток любыми способами затянуть процесс.

"Соответственно, мы рассчитываем, что процесс будет длиться около шести месяцев, и после этого до трех месяцев будет длиться процедура экстрадиционной проверки", - заключил он.

В начале октября сообщалось, что задержанный в Панаме Владислав Каськив внес залог и вышел на свободу.

Владислава Каськива задержали в Панаме ночь с 7 на 8 сентября. Заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что Каськив пытался бежать из Панамы на Кубу, а также в Коста-Рику. Однако в итоге все же был задержан по результатам спецоперации с привлечением местных спецслужб.

В марте 2016 года экс-глава Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами времен Виктора Януковича Владислав Каськив был объявлен в розыск. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив подозревается в хищении денежных средств в сумме около 2 млрд грн, выделенных из государственного бюджета Украины.